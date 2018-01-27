Вице-премьер РФ: расходы бюджета России на подготовку «ЭКСПО-2025» будут минимальными

Екатеринбург, 27 января. Вице-премьер РФ заявил о минимальных расходах на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2025» в случае победы Екатеринбурга в конкурсе.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на мероприятии Hackaton 2025, которое прошло в технопарке «Сколково», сообщил, что расходы федерального бюджета в Екатеринбурге при условии победы Екатеринбурга и получении права на проведение выставки «ЭКСПО-2025» будут минимальны.

«С нашей точки зрения федеральные расходы будут минимальными. При этом они вообще не связаны с тем, будет ЭКСПО или нет, — речь идет об инфраструктуре, которая нужна Екатеринбургу и окрестностям в любом случае», — цитирует ТАСС слова Аркадия Дворковича.

Затраты на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 могут составить около 100 миллиардов рублей,отметила ранее глава заявочного комитета «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак.