Полуфинал всероссийского конкурса «Управляй» прошел в Екатеринбурге
Екатеринбург, 27 января. Полуфинальные соревнования по менеджменту для студентов «Управляй» в Уральском федеральном округе завершились сегодня в Екатеринбурге.
Очный этап полуфинала Кубка по менеджменту для студентов начался в субботу, 27 января, 60 человек, ранее прошедших онлайн-этап, соревновались за выход в финал конкурса.
«Нет недостатка и в талантливых молодых ребятах, способных работать в сфере управления. Все присутствующие в этом зале — яркое тому подтверждение», — цитирует «Ura.ru» слова полпреда президента Игоря Холманских.
Перед участниками состязания стояла задача, которая заключалась в управлении виртуальным предприятием. Экспертами выступили работодатели из «Сбербанка», «Леруа Мерлен» и МТС.
«Мы очень благодарны представителям крупного, среднего и малого бизнеса, органов власти, которые будут участвовать в оценке компетенции. Они сюда пришли в том числе и с корыстной целью — найти эффективных, потенциальных сотрудников. Это одна из главных задача этого мероприятия», — передает ТАСС слова директора Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС Вячеслава Шоптенко.