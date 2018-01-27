Полуфинал всероссийского конкурса «Управляй» прошел в Екатеринбурге

Екатеринбург, 27 января. Полуфинальные соревнования по менеджменту для студентов «Управляй» в Уральском федеральном округе завершились сегодня в Екатеринбурге.

Очный этап полуфинала Кубка по менеджменту для студентов начался в субботу, 27 января, 60 человек, ранее прошедших онлайн-этап, соревновались за выход в финал конкурса.

«Нет недостатка и в талантливых молодых ребятах, способных работать в сфере управления. Все присутствующие в этом зале — яркое тому подтверждение», — цитирует «Ura.ru» слова полпреда президента Игоря Холманских.

Перед участниками состязания стояла задача, которая заключалась в управлении виртуальным предприятием. Экспертами выступили работодатели из «Сбербанка», «Леруа Мерлен» и МТС.