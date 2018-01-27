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Полуфинал всероссийского конкурса «Управляй» прошел в Екатеринбурге
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    Полуфинал всероссийского конкурса «Управляй» прошел в Екатеринбурге

    16:35  27 Января 2018  /обновлено: 16:35  27 Января 2018
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    Полуфинал всероссийского конкурса «Управляй» прошел в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 27 января. Полуфинальные соревнования по менеджменту для студентов «Управляй» в Уральском федеральном округе завершились сегодня в Екатеринбурге.

    Очный этап полуфинала Кубка по менеджменту для студентов начался в субботу, 27 января, 60 человек, ранее прошедших онлайн-этап, соревновались за выход в финал конкурса.

    «Нет недостатка и в талантливых молодых ребятах, способных работать в сфере управления. Все присутствующие в этом зале — яркое тому подтверждение», — цитирует «Ura.ru» слова полпреда президента Игоря Холманских.

    Перед участниками состязания стояла задача, которая заключалась в управлении виртуальным предприятием. Экспертами выступили работодатели из «Сбербанка», «Леруа Мерлен» и МТС.

    «Мы очень благодарны представителям крупного, среднего и малого бизнеса, органов власти, которые будут участвовать в оценке компетенции. Они сюда пришли в том числе и с корыстной целью — найти эффективных, потенциальных сотрудников. Это одна из главных задача этого мероприятия», — передает ТАСС слова директора Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС Вячеслава Шоптенко.

     

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #управляй
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