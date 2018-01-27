Чемпионат по кроссфиту среди спасателей пройдет в Екатеринбурге весной

Екатеринбург, 27 января. Чемпионат по кроссфиту среди сотрудников МЧС пройдет в столице Свердловской области весной.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, соревнования по кроссфиту запланированы на март в Екатеринбурге.

Впервые соревнования по силовому многоборью прошли в Каменске-Уральском. Участникам необходимо было выполнять махи гирям, вес которых составляет 24 кг, перемещать покрышки колеса машины «ГАЗ» с помощью кувалды. Также соревнующиеся тягали штангу, выполняли упражнения, держа на себе мешки с песком, вес которых составляет около 40 кг.

Победителями стала команда из 63 сотрудников пожарно-спасательной части, которая справилась со всеми заданиями за рекордное время — за 8 минут и 23 секунды. Они будут участвовать на чемпионате Свердловской области, который пройдет в областном центре в марте.