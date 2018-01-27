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Чемпионат по кроссфиту среди спасателей пройдет в Екатеринбурге весной
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    Чемпионат по кроссфиту среди спасателей пройдет в Екатеринбурге весной

    16:14  27 Января 2018  /обновлено: 16:16  27 Января 2018
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    Чемпионат по кроссфиту среди спасателей пройдет в Екатеринбурге весной

    Екатеринбург, 27 января. Чемпионат по кроссфиту среди сотрудников МЧС пройдет в столице Свердловской области весной.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, соревнования по кроссфиту запланированы на март в Екатеринбурге.

    Впервые соревнования по силовому многоборью прошли в Каменске-Уральском. Участникам необходимо было выполнять махи гирям, вес которых составляет 24 кг, перемещать покрышки колеса машины «ГАЗ» с помощью кувалды. Также соревнующиеся тягали штангу, выполняли упражнения, держа на себе мешки с песком, вес которых составляет около 40 кг.

    Победителями стала команда из 63 сотрудников пожарно-спасательной части, которая справилась со всеми заданиями за рекордное время — за 8 минут и 23 секунды. Они будут участвовать на чемпионате Свердловской области, который пройдет в областном центре в марте.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #кроссфит
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