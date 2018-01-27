Экс-мэр Екатеринбурга спел песню Высоцкого на концерте в честь 80-летия поэта
Екатеринбург, 27 января. Концерт песен Владимира Высоцкого состоялся в ККТ «Космос» в Екатеринбурге, сенатор Аркадий Чернецкий в дуэте с музыкантом Александром Скляром исполнили песню «Штрафные батальоны».
Глава администрации города Александр Якоб, бывший заместитель главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович, директор ТЮЗа, начальник управления образования Евгения Умникова, а также министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков присутствовали на мероприятии, посвященном 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, отмечает «Ura.ru».
Песню «Штрафные батальоны» исполнили бывший мэр города Аркадий Чернецкий совместно с музыкантом Александром Скляром. Также зрители увидели сына поэта, актера и режиссера Никиту Высоцкого.
«Два серьёзных мужчины, прилюдно, дали слово, что через год они споют дуэтом одну из песен Владимир Высоцкого. Мужчинами этими были Александр Скляр и член совета федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий. Не дав слово — крепись, а дав слово — держись», — рассказал Никита Высоцкий перед выступлением экс-мэра.