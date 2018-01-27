Состав Общественной палаты полностью сформировали в Екатеринбурге

Екатеринбург, 27 января. Депутаты городской думы Екатеринбурга сформировали Общественную палату областного центра.

Последних одиннадцать членов Общественной палаты выбрали в пятницу, 26 января, сообщают региональные новостные издания. Наибольшее число голосов набрали кандидаты, которых выдвинули общественные организации города.

От общественных деятелей в палату выбрали Владимира Кардашина, Олега Скворцова, Владимира Копылова, Татьяну Дударенко, Ольгу Васькову, Елену Краснову, Владимира Разбойникова, Ольгу Софину, Михаила Смолякова, Льва Кощеева, Сергея Федякова. В пресс-службе мэрии цитируют слова заместителя начальника информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга Ольги Котляровой:

«Сегодня сформирован полный состав Общественной палаты Екатеринбурга, мы рады, что в него вошли как опытные члены предыдущих составов, так и новые люди с активной жизненной позицией из разных отраслей. Мы уверены, что Общественная палата и дальше продолжит активную работу на благо нашего родного Екатеринбурга».

Напомним, президент России Владимир Путин на прошедшем в прошлом году форуме «Сообщество» призвал местные власти опираться в своей работе на общественные организации. Глава государства считает необходимым «развивать механизмы общественного контроля, в том числе через систему региональных общественных палат».