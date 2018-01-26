Около 560 тысяч человек посетили ледовый городок в Екатеринбурге

Екатеринбург, 26 января. Статистические данные по работе ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге озвучили в рамках итогового заседания оргкомитета, за время работы 560 тысяч гостей посетили зимнее сооружение.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные пресс-службы, в период с 29 декабря 2017 года по 21 января 2018 года ледовый городок посетили 560 тысяч человек. Ежегодно приходили 23 тысячи человек. В пресс-службе мэрии подчеркнули: