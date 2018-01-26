Жители Урала могут записать видеообращение к Путину

Екатеринбург, 26 января. В приемной регионального штаба кандидата в президенты России Владимира Путина начался проект записи видеообращений «Открытый микрофон».

За одну неделю ролик со словами поддержки и наказаний записали 56 жителей Южного Урала. В основном люди призывают не игнорировать выборы президента, а пойти на свои избирательные участки в день голосования 18 марта 2018 года, чтобы поддержать Владимира Путина.

Ожидается, что проект «Открытый микрофон» будет работать до начала марта 2018 года.

Напомним, что Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации в ЦИК ему необходимо собрать минимум 300 тысяч подписей от потенциальных избирателей.