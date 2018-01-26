Клинику репродуктивной медицины откроют в Ельцин Центре
Екатеринбург, 26 января. Открытие клинического института репродуктивной медицины в Ельцин Центре в Екатеринбурге запланировано на февраль.
Новую клинику планируют открыть 1 февраля на пятом этаже в Ельцин Центра, учреждение займёт 1100 квадратных метров в южном крыле помещения, отмечает «Ura.ru» со ссылкой на пресс-службу Ельцин Центра.
Там расположится регистратура, дневной стационар, консультативные кабинеты врачей, лаборатории, УЗИ-кабинеты и процедурные кабинеты.
«Семьи, обратившиеся в институт, смогут получить весь спектр медицинских услуг в области репродуктивной медицины: консультации по вопросам бесплодия, прегравидарная подготовка, ЭКО, ИКСИ, донация половых клеток и эмбрионов, суррогатное материнство», — отметили в Ельцин Центре.