Глава Среднего Урала назначил нового министра экономики

Екатеринбург, 26 января. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил постоянного руководителя министерства экономики.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные департамента информполитики Среднего Урала, экс-директор «Водоканала» Александр Ковальчик назначен на должность главы министерства экономики после подведения экспертной комиссией итогов рейтингового конкурса. Александр Ковальчик набрал наибольшее количество баллов и обогнал заместителя директора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семена Власова, который являлся вторым лидером.

Евгений Куйвашев в рамках рабочей встречи, состоявшейся 26 января, обозначил перед новым главой ведомства главные задачи, основной из которых является реализация стратегий развития региона и муниципалитетов. Он отметил: