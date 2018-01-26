18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Песков назвал Конгресс нацдиалога Сирии важной вехой в политическом урегулировании
Общество
Глава Среднего Урала назначил нового министра экономики
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Среднего Урала назначил нового министра экономики

    11:43  26 Января 2018  /обновлено: 11:46  26 Января 2018
    371

    Глава Среднего Урала назначил нового министра экономики

    Екатеринбург, 26 января. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил постоянного руководителя министерства экономики.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные департамента информполитики Среднего Урала, экс-директор «Водоканала» Александр Ковальчик назначен на должность главы министерства экономики после подведения экспертной комиссией итогов рейтингового конкурса. Александр Ковальчик набрал наибольшее количество баллов и обогнал заместителя директора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семена Власова, который являлся вторым лидером.

    Евгений Куйвашев в рамках рабочей встречи, состоявшейся 26 января, обозначил перед новым главой ведомства главные задачи, основной из которых является реализация стратегий развития региона и муниципалитетов. Он отметил:

    «Сегодня экономика и, в частности, промышленность развиваются кластерно. Необходимо требовать от наших муниципалитетов привлекать малый и средний бизнес к участию в контрактах, к выполнению муниципальных услуг».

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург #свердловская область #куйвашев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Коммунисты не верят в бизнесмена Грудинина: Он рвется во власть, чтобы продвигать свои интересы

      11:43 26 Января 2018 714
      Читать
      11:29
      Сегодня

      Гордон отказалась от участия в выборах президента России
      9:42
      Сегодня

      Клинцевич отреагировал на приближение стрелок «часов Судного дня» к ядерной полуночи
      7:53
      Сегодня

      Косачев прокомментировал инцидент с украинским депутатом в Страсбурге
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 26 января 06.00: атака бывших ИГИЛовцев у Абу Кемаля, турки ударили по Ракке и Алеппо
      5:44
      Сегодня

      США присоединятся к программе России по имитации полетов в космос

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7507

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5660

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21371

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40218

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5207
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      11:12   26 Января 2018
      801
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть пятая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть пятая

      10:10   26 Января 2018
      3001
      Резолюция России ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе

      Резолюция России ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе

      6:57   26 Января 2018
      1607
      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      22:41   25 Января 2018
      2300