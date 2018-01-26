Объём привлечённых в лесопромышленность Среднего Урала инвестиций увеличился в шесть раз

Екатеринбург, 26 января. Объём инвестиций, привлечённых на развитие лесопромышленных предприятий Свердловской области, вырос в шесть раз в 2017 году.

Как отмечает департамент информационной политики области, на развитие лесопромышленных предприятий в 2017 году было выделено 240 миллионов рублей, что на шесть раз превышает инвестиции, привлеченные в 2016 году. Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин отметил:

«В регионе за год выросли объемы отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности, входящей в лесопромышленный комплекс».

По данным Игоря Зеленкина, производство бумаги и бумажных изделий увеличилось на 41 процент, производство мебели — на 18 процентов. Также объемы освоения расчетной лесосеки увеличились на 500 тысяч кубометров. Объем инвестиций из федерального бюджета составил 2,8 миллиардов рублей.