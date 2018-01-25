Глава Свердловской области встретился с дочерью первого президента России

Екатеринбург, 25 января. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с дочерью первого президента России Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Встреча, прошедшая в четверг, 25 января, была посвящена развитию Ельцин Центра. По словам Татьяны Юмашевой, она рада, что Ельцин Центр находится на родине ее отца, в Екатеринбурге.

«Нас многие упрекают: «Почему не в Москве, там могло бы быть больше посетителей». Но я считаю, пусть все желающие приезжают к нам сюда, в Екатеринбург. Очень рада, что Ельцин Центр стал популярным, любимым. И что вы[Евгений Куйвашев] нам помогаете», — отмечает Татьяна Юмашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил Татьяну Юмашеву за сотрудничество и развитие Ельцин Центра.Также глава региона поздравил ее с прошедшим днем рождения и Татьяниным днем.