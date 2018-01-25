Аэропорт Кольцово открыл новые рейсы в четыре региона России

Екатеринбург, 25 января. Аэропорт Кольцово запустил новые рейсы в четыре региона страны — в республики Коми, Татарстан, ХМАО и ЯНАО.

«Полеты в Сыктывкар, Ноябрьск и Нижнекамск будут осуществляться дважды в неделю, в Надым трижды в неделю, в Нижневартовск и Белоярский один раз в семь дней», — сообщили в пресс-службе аэропорта Ura.Ru.

По всем маршрутам будут летать канадские самолеты CRJ-200, которые могут вместить до 50 человек. Все маршруты поддерживаются государственной программой субсидирования перевозок на 2018 год.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить в 2018 году выделение бюджетных средств на субсидирование воздушных пассажирских перевозок между Дальним Востоком и европейской частью страны.