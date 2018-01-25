«Экспо-2025» превратит Екатеринбург в «умный город» — Дворкович

Москва, 25 января. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Екатеринбург станет «умным городом», если договорится о проведении Экспо-2025. Власти хотят сделать уральский регион одним из центров экономического развития страны.

В интервью каналу «Россия-24» Дворкович назвал Екатеринбург одним из крупнейших городов с точки зрения технологий развитий и инновационных идей. В случае победы российской заявки на проведение выставки, Екатеринбург превратится в демонстрационную площадку — в один из самых умных и современных городов мира, уверен чиновник.

«Мы хотим, чтобы уральский регион стал одним из центров экономического развития России. И проекты типа smart-city, они сейчас модные конечно, но мы хотим, чтобы к 2025 году мы могли уже показать достижения», — приводит Ura.Ru слова Дворковича.

Отметим, что концепция «умного города» предполагает интеграцию информационных и коммуникационных технологий.

Ранее президент России Владимир Путин призвал участников Гайдаровского форума развивать прорывные технологии. В своем послании глава государства выразил надежду, что выдвинутые на форуме решения и идеи найдут свое отражение в образовании, подготовке кадров и «цифровизации» всех сфер жизни.