Платные парковки в Екатеринбурге не отдадут в частные руки

Екатеринбург, 23 января. Власти Екатеринбурга приняли решение, что не будут отдавать платные парковки в руки инвесторов.

Администрация города не будет отдавать платные парковки в частные руки, заявил в эфире программы «Открытая студия» заместитель главы администрации Евгений Архипов.

«Концессионеры, которые приходят, ставят условием компенсацию им недополученных расходов от платного парковочного пространства. На это мы пойти не можем. Кроме того, они сталкиваются с той же проблемой о непредоставлении персональных данных», — подчеркнул Евгений Архипов.

Кроме этого, чиновник отмеил, что необходимо внести изменения в федеральный закон «О персональных данных», тогда система будет работать автоматически.