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Общество
Трамваи в Екатеринбурге отремонтируют к ЧМ-2018
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    Трамваи в Екатеринбурге отремонтируют к ЧМ-2018

    14:10  23 Января 2018
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    Трамваи в Екатеринбурге отремонтируют к ЧМ-2018

    Екатеринбург, 23 января. Часть трамвайного парка отремонтируют в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на слова заместителя главы городской администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова, трамваи будут ремонтировать к ЧМ-2018.

    «Попробуем порядка 5–6 вагонов отремонтировать. У нас на это есть субсидии из областного бюджета, а также средства в городской казне», — сообщил вице-мэр.

    Также Евгений Архипов отметил, что новых автобусов закупать больше не будет, так как необходимый минимум уже приобретен.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что организация чемпионата мира по футболу в 2018 году в России будет на высоком уровне. Глава государства подчеркнул, что «страна с нетерпением ждет начала чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты мира проявили все свое мастерство и показали настоящий большой футбол».

    Трамваи в Екатеринбурге отремонтируют к ЧМ-2018

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #чм-2018 #трамваи
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