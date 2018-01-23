Трамваи в Екатеринбурге отремонтируют к ЧМ-2018

Екатеринбург, 23 января. Часть трамвайного парка отремонтируют в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на слова заместителя главы городской администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова, трамваи будут ремонтировать к ЧМ-2018.

«Попробуем порядка 5–6 вагонов отремонтировать. У нас на это есть субсидии из областного бюджета, а также средства в городской казне», — сообщил вице-мэр.

Также Евгений Архипов отметил, что новых автобусов закупать больше не будет, так как необходимый минимум уже приобретен.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что организация чемпионата мира по футболу в 2018 году в России будет на высоком уровне. Глава государства подчеркнул, что «страна с нетерпением ждет начала чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты мира проявили все свое мастерство и показали настоящий большой футбол».