Вокзал Екатеринбурга станет «умным» к ЧМ-2018

Екатеринбург, 23 января. Системой «умный вокзал» будет оснащен вокзальный комплекс в Екатеринбурге к ЧМ-2018.

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, новая система построена на внедрении автоматизированного диспетчерского центра, задача которого заключается в отслеживании вентиляции, кондиционирования, освещения и увлажненности воздуха. Следовательно, техническое нововведение создаст комфортные условия для болельщиков на вокзалах городов-участников чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Автоматизированный диспетчерский центр позволит круглосуточно контролировать работу основных систем жизнеобеспечения вокзалов: вентиляция, кондиционирование, освещение, отопление и увлажненность воздуха», — отмечается в сообщении СвЖД.

Внедрения системы «умный вокзал» предусматривает проект реконструкции вокзала, сейчас в здании ведутся монтажные работы и устанавливается необходимое инженерное оборудование. В СвЖД подчеркивают:

«При отклонении показателей система в автоматическом режиме оперативно приводит показатели к нормативным. Подобные технологии позволяют, с одной стороны, экономить ресурсы, а с другой — исключить человеческий фактор в оперативной работе».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что организация чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году в России, будет на высоком уровне.