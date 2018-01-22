Выборы президента России и голосование по благоустройству совместили в Екатеринбурге
Екатеринбург, 22 января. Жители Екатеринбурга смогут проголосовать за проекты общественных территорий, которые подлежат первоочередному благоустройству, в день выборов президента России-2018.
По информации, опубликованной на сайте городской администрации, рейтинговое голосование совпадает с датой проведения выборов президента России. Выбрать лучший проект благоустройства сможет любой горожанин старше 14 лет 18 марта 2018 года в 316 помещениях, где расположены избирательные участки.
«Для того, чтобы проголосовать за понравившийся проект благоустройства, гражданину достаточно будет предъявить паспорт и получить лист для голосования», — отметил председатель избирательной комиссии уральской столицы Илья Захаров.