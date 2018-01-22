Теплоэнергетики не дадут замерзнуть жителям Свердловской области

Екатеринбург, 22 января. Теплоэнергетики в Свердловской области переходят на усиленный режим работы из-за холодов.

Теплоэнергетики Свердловского филиала группы «Т Плюс» поднимут температуру теплоносителя, отпускаемого с ТЭЦ, до 120-138 градусов. Следовательно, батареи в домах местных жителей будут еще горячее. В пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» отмечают:

«...энергетики призывают жителей быть осторожными вблизи теплотрасс и тепловых камер и напоминают, что соблюдение нормативной температуры в квартирах зависит и от выполнения УК и ТСЖ своих обязанностей по содержанию зданий, внутридомовых теплопринимающих установок и коммуникаций».

Также из-за ухудшающихся погодных условий в режим повышенной готовности приведены спецтехника и ремонтные бригады.