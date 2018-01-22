Новый автобусный маршрут в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге запустят весной

Екатеринбург, 22 января. Новый автобус, который свяжет два микрорайона в Екатеринбурге, планируют запустить весной 2018 года.

Новый автобус маршрута №53 свяжет жилой микрорайон Солнечный и Железнодорожный вокзал, он будет ходить от улицы Лучистой через 2-ю Новосибирскую, Палисадную, Окраинную, Дорожную, Военную, Патриса Лумумбы, Московскую, Ленина, Карла Либкнехта до Свердлова.

Автобусный маршрут будет курсировать каждые десять минут. Запуск нового автобуса планируется весной текущего года. В настоящее время идут подготовительные работы, а именно, расширяется дорога, регулируется работа светофоров, отмечает пресс-служба пресс-служба холдинга "Форум-групп", который является одним из застройщиков микрорайона.