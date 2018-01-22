Парламентарии Екатеринбурга соберутся на первое в 2018 году заседание

Екатеринбург, 22 января. Первое заседание после новогодних каникул депутаты Екатеринбургской городской думы проведут во вторник.

По информации региональных новостных источников, парламентарии заслушают доклады начальника департамента образования Екатерины Сибирцевой, председателя комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Александра Мяконьких, доклад которого построен на информации о проведении антикоррупционной экспертизы в Екатеринбургской городской думе муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов.

Также выступит председатель Комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова с докладом о работе коммунальных служб и заместитель председателя думы Виктор Тестов, который расскажет о представлении к вручению малого серебряного знака Законодательного собрания Свердловской области с изображением малого герба региона.