Девочку-подростка разыскивают в Свердловской области

Екатеринбург, 21 января. Девочка-подросток ушла из дома в поселке Горный Щит Свердловской области в пятницу, 19 января. Ее разыскивают родственники, волонтеры и полиция.

Пятнадцатилетняя девочка ушла из дома около шести часов вечера. Подросток поссорилась с мамой, после чего сказала, что пойдет за водой до колонки. Домой ребенок не вернулся. Волонтеры поискового отряда «Прорыв», родственники, одноклассники и неравнодушные люди ищут 15-летнюю девочку.

«На поиски школьницы требуется как можно больше людей», — сообщает «E1.RU».

Рост девочки 165 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы. Из особых примет — родинка около носа. Она была одета в черный болоневый пуховик, черную шапку со стразами, легинсы, на ногах дутыши «Аляска».