Шансы Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 повысились после отказа Парижа

Екатеринбург, 21 января. Власти Франции решили отозвать заявку на проведение Всемирной выставки «Экспо-2025». У Екатеринбурга стало больше шансов на проведение выставки.

Газета Le Journal du Dimanche сообщила об этом в воскресенье. Соответствующее письмо получил президент французского оргкомитета выставки Паскаль Лами от премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа. «Российская газета» пишет, что в письме говорится:

«Я решил не поддерживать кандидатуру Франции на проведение Всемирной выставки, и она будет снята».

По словам Эдуарда Филиппа, у проекта есть «структурную слабость экономической модели проекта».

Таким образом, остается три претендента на проведение Всемирной выставки «Экспо-2025». Екатеринбург, Осака и Баку будут бороться за право провести выставку в своем городе.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что Россия сможет провести «Экспо-2025» на высоком уровне.