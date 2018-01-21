МЧС распространило предупреждение в связи с морозами на Урале

Екатеринбург, 21 января. Сотрудники МЧС призвали жителей Свердловской области быть осторожными во время морозов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На территорию Свердловской области пришли сильные морозы, поэтому возрастает риск возникновения пожаров в жилом секторе. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения провели разъяснительные беседы с гражданами, «чтобы предупредить трагедии».

Огнеборцы призывают граждан быть бдительными, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Также специалисты отметили, что нужно следить за электроприборами, так как при перегрузке электросети возрастает вероятность возникновения пожара.