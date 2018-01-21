18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Турецкий город на границе с Сирией подвергся ракетному обстрелу
Общество
МЧС распространило предупреждение в связи с морозами на Урале
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МЧС распространило предупреждение в связи с морозами на Урале

    14:43  21 Января 2018  /обновлено: 14:48  21 Января 2018
    130

    МЧС распространило прежупреждение в связи с морозами на Урале

    Екатеринбург, 21 января. Сотрудники МЧС призвали жителей Свердловской области быть осторожными во время морозов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

    На территорию Свердловской области пришли сильные морозы, поэтому возрастает риск возникновения пожаров в жилом секторе. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения провели разъяснительные беседы с гражданами, «чтобы предупредить трагедии».

    Огнеборцы призывают граждан быть бдительными, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Также специалисты отметили, что нужно следить за электроприборами, так как при перегрузке электросети возрастает вероятность возникновения пожара.

    «Сотрудники МЧС надеются, что их призывы  к бдительности позволят горожанам пережить холода без происшествий», — отмечает пресс-служба регионального МЧС.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мчс #свердловская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями на КПП под Еленовкой, погиб человек

      14:57 21 Января 2018 10416
      Читать
      13:39
      Сегодня

      Названы имена фигуристов, которые представят Россию на Олимпиаде-2018
      13:11
      Сегодня

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве
      10:56
      Сегодня

      СМИ рассказали о планах США включить Россию в программу «Звездные войны»
      10:46
      Сегодня

      Сирия: турецкие танки вошли в Африн
      21:45
      Вчера

      Дамаск осудил бомбардировку Африна турецкими ВВС

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018 2172

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      37745

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3940

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      36539

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8801
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11   21 Января 2018
      2172
      В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

      В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

      11:23   21 Января 2018
      4327
      Сирия: правительственные войска выбили террористов с аэродрома Абу-Духур в Идлибе

      Сирия: правительственные войска выбили террористов с аэродрома Абу-Духур в Идлибе

      8:11   21 Января 2018
      3604
      Поставки США вооружения проамериканским силам привели к операции Турции в Сирии — Минобороны РФ

      Поставки США вооружения проамериканским силам привели к операции Турции в Сирии — Минобороны РФ

      19:14   20 Января 2018
      2102