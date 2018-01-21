МЧС распространило предупреждение в связи с морозами на Урале
Екатеринбург, 21 января. Сотрудники МЧС призвали жителей Свердловской области быть осторожными во время морозов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
На территорию Свердловской области пришли сильные морозы, поэтому возрастает риск возникновения пожаров в жилом секторе. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения провели разъяснительные беседы с гражданами, «чтобы предупредить трагедии».
Огнеборцы призывают граждан быть бдительными, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Также специалисты отметили, что нужно следить за электроприборами, так как при перегрузке электросети возрастает вероятность возникновения пожара.
«Сотрудники МЧС надеются, что их призывы к бдительности позволят горожанам пережить холода без происшествий», — отмечает пресс-служба регионального МЧС.