Баскетболистки УГМК выиграли у «Енисея» в матче чемпионата России

Екатеринбург, 20 января. Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли красноярский «Енисей» в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

Встреча проходила в Екатеринбурге в субботу, 20 января. Матч завершился победой УГМК со счетом 74:58(21:15, 23:15, 16:16, 14:12). В составе УГМК отметилась Бриттни Грайнер, которая сделала дабл-дабл. Она набрала 14 очков и сделала 11 подборов. У красноярской команды отличилась Шеннон Маккаллум, на ее счету 15 очков.

Ранее сообщалось, что Олаф Ланге покинул пост главного тренера екатеринбургской команды по семейным обстоятельствам. Главным тренером баскетбольной команды стал Мигель Мендес. Его дебют как главного тренера состоится в 25 января матче Евролиги, где екатеринбургской команде предстоит сыграть с «Фамила».