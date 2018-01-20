Более трех миллионов избирателей зарегистрировано в Свердловской области

Екатеринбург, 20 января. Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала информацию о численности избирателей в Свердловской области на 1 января 2018 года. Более трех миллионов избирателей зарегистрировано в регионе.

Согласно данным Избирательной комиссии, численность избирателей, участников голосования, которые зарегистрированы на территории Свердловской области составила 3 386 595 человек. Об этом сообщается на сайте Избирательной комиссии Свердловской области. Больше всего граждан избирательного возраста зарегистрировано в Екатеринбурге — 1 083 044 человек. При этом большее число горожан избирательного возраста проживает в Орджоникидзевском районе — более 199 тысяч человек. Далее следует Чкаловский, Верх-Исетский, Кировский, Ленинский, Железнодорожный и Октябрьский районы.

Напомним, что Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. Ранее сообщалось, что россияне, которые проживают в Германии, оставили свои подписи в поддержку действующего президента России Владимира Путина.