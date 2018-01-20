Режиссер из Екатеринбурга снимет фильм про Свердловскую область

Екатеринбург, 20 января. Екатеринбургский кинорежиссер Алексей Федорченко снимет фильм «Кино эпохи перемен». Об этом сообщил режиссер на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам технического директора Владимира Шарова, кинолента — документальный фильм про Свердловскую область.

«Это будет полный метр, 52 минуты, при поддержке Министерства культуры России. Да, действительно, сегодня начали снимать», — приводит «Е1.RU» слова Владимира Шарова.

В фильме расскажут о Свердловской киностудии 90-х годов, куда в это время пришел работать режиссер Алексей Федорченко. Стоит отметить, что первый день съемок прошел в торговом центре «Сити-центр», где как раз был первый корпус Свердловской киностудии.