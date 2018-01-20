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Общество
Более полусотни тысяч свердловчан приняли участие в крещенских купаниях
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    Более полусотни тысяч свердловчан приняли участие в крещенских купаниях

    10:16  20 Января 2018  /обновлено: 10:35  20 Января 2018
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    Более полусотни тысяч свердловчан приняли участие в крещенских купелях

    Екатеринбург, 20 января. Более 57 тысяч жителей Свердловской области окунулись в купелях региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

    В крещенских купаниях приняли участие 57 тысяч свердловчан, из них 21 тысяча — жители Екатеринбурга. Отмечается, что наиболее популярными местами для купаний стали на реках Актай и Тура в Верхотурье, Каменке и Каменском водохранилище в Каменске-Уральском, на Ревдинском, Мариинском, Кунгурском прудах в Ревде и на озере Шарташ в Екатеринбурге.

    Как стало известно, происшествий не было. Также сотрудники МЧС отметили, что несанкционированных купелей на водоемах не выявлено.

    Напомним, президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере Тверской области в Крещение Господне. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #крещение #свердловская область
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