Более полусотни тысяч свердловчан приняли участие в крещенских купаниях

Екатеринбург, 20 января. Более 57 тысяч жителей Свердловской области окунулись в купелях региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В крещенских купаниях приняли участие 57 тысяч свердловчан, из них 21 тысяча — жители Екатеринбурга. Отмечается, что наиболее популярными местами для купаний стали на реках Актай и Тура в Верхотурье, Каменке и Каменском водохранилище в Каменске-Уральском, на Ревдинском, Мариинском, Кунгурском прудах в Ревде и на озере Шарташ в Екатеринбурге.

Как стало известно, происшествий не было. Также сотрудники МЧС отметили, что несанкционированных купелей на водоемах не выявлено.

Напомним, президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере Тверской области в Крещение Господне.