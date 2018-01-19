Глава Свердловской области искупался в крещенской купели

Екатеринбург, 19 января. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает праздник Крещения Господня: он принял участие в крещенских купаниях.

Глава региона Евгений Куйвашев выложил в своем профиле Instagram фотографию, на которой он окунается в купель, которую подготовили для него и нескольких сопровождающих его чиновников в Малом Истоке.

Куйвашев каждый год отмечает праздник Крещения Господня и окунается в прорубь. В предыдущие годы он купался в крещенской купели, расположенной в Верхотурье. В текущем году он решил не уезжать далеко от столицы областного центра. Региональные новостные источники отмечают, что департамент информационной политики не анонсировал планы главы региона.