Открытый круглогодичный бассейн появится на крыше небоскреба в Екатеринбурге

Екатеринбург, 19 января. Открытый бассейн планируют построить летом этого года на крыше небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге.

По информации региональных новостных источников, открытый бассейн, шириной от трех до четырех метров и длиной около 50 метров, может появиться летом 2017 года в здании небоскреба «Высоцкий». Бассейн станет первым в мире, работающим зимой в минусовые температуры, так как воду планируют постоянно подогревать.

Соответствующее объявление сделал совладелец небоскрёба Андрей Гавриловский. Архитектор, который проектировал небоскреб, подтвердил возможность реализации проекта с бассейном.