Восемь стран подтвердили свое участие в выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Екатеринбург, 18 января. Восемь стран подали заявки на участие в форуме «Иннопром», который пройдет в Екатеринбурге летом.

Министерство международных и внешнеэкономических Свердловской области приступило к формированию программы предстоящей международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет с 9 по 12 июля 2018 года.

Компании из Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Индии, Италии, Чехии, Кореи, Японии прислали заявки на участие в выставке. В 2018 году главным партером станет Корея. Директор департамента по поддержке бизнеса южнокорейского муниципалитета Сонлиб Сон отметил:

«Мы наслышаны об «Иннопроме» и хотим расширять сотрудничество с вашей областью, масштаб деятельности которой нас приятно удивил. Хотелось бы познакомиться с вашей промышленностью, чтобы рассмотреть вопрос о развитии здесь совместных производств».

Напомним, президент России Владимир Путин открыл выставку «Иннопром» в прошлом году. Глава государства отметил, что «будущее за теми, кто стремится быть современными в знаниях, в профессии, в компетенциях, кто чувствует вызовы и требования времени, умеет воспринимать и внедрять новое, кто ставит перед собой задачу быть лидером в отрасли».