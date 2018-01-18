Проект моста между двумя городскими районами Нижнего Тагила презентуют в феврале

Екатеринбург, 18 января. Губернатор Свердловской области обсудил с мэром Нижнего Тагила дальнейшие планы по развитию города.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные мэрии города, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание с членами правительства и мэром города. Главной темой стало развитие развитие Нижнего Тагила в рамках программы «Пятилетка развития». Важным проектом является строительство моста через Нижнетагильский пруд, который соединит два городских района, разделенных акваторией. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов выразил слова благодарности Евгению Куйвашеву и отметил:

«Хочу поблагодарить за ваши усилия, сделавшие возможной реализацию проекта по строительству моста через Нижнетагильский пруд. Об этом говорили еще при советской власти, но руководитель региона принял такое решение впервые».

К настоящему моменту контракт на проектирование объектов моста подписан. Планируется, что в феврале он будет вынесен на общественное обсуждение.