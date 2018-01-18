Олаф Ланге ушел с поста главного тренера баскетбольного клуба УГМК

Екатеринбург, 18 января. Тренер баскетбольного клуба УГМК покидает свой пост и уезжает из Екатеринбурга.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщение пресс-службы баскетбольного клуба, немецкий специалист Олаф Ланге, который руководил УГМК с 2012 года, покидает пост главного тренера и уезжает из Екатеринбурга по семейным обстоятельствам. Специалист продолжит работу со сборной России.

Под командованием Олафа Ланге команда одержала по две победы в Евролиге и Суперкубке Европы, получила пять званий чемпионок России, выиграла три Кубка России и пять Кубков УГМК. На официальном сайте сообщается: