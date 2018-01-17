Свердловская область отмечает 84-летие

Екатеринбург, 17 января. Свердловская область отмечает сегодня, 17 января, свой день рождения. Региону исполнилось 84 года, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем образования региона. Евгений Куйвашев отметил, что регион вносит существенный вклад в развитие России и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста. Глава региона также напомнил о том, что Екатеринбург примет Чемпионат мира по футболу в 2018 году, а также город подал заявку на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

«Главный залог реализации всех поставленных перед Свердловской областью задач — это ее жители. Именно вы — сильные, талантливые, трудолюбивые люди — день за днем создаете современную историю региона», — отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что Свердловская область как отдельная административная структура была образована 17 января 1934 года.