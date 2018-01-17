ВИЧ обнаружили у 98-летнего жителя Екатеринбурга

Екатеринбург, 17 января. ВИЧ-инфекцию обнаружили у 98-летнего жителя Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте СПИД-ВИЧ-ЗППП.ру, где опубликована статистика заболеваемости ВИЧ в 2017 году по регионам.

Согласно данным, лидерами по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в минувшем году стали Кемеровская, Иркутская и Свердловская области. Отмечается, что в основном люди, возраст которых от 30 до 39 лет, поражены ВИЧ. По данным статистики, эпидемия ВИЧ переходит в более старшие возрастные группы. Позднее выявление инфекции является одной из основных причин данной тенденции. По статистике, в 2017 году ВИЧ-инфицированных было больше среди мужчин — 62,9 процента.

Напомним, петербургский рэпер Гнойный назвал Екатеринбург «столицей СПИДа».