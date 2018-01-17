«Уральские авиалинии» увеличат количество рейсов из Екатеринбурга в Прагу

Екатеринбург, 17 января. Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит количество еженедельных рейсов по направлению Екатеринбург — Прага с 30 марта.

Самолеты будут летать по направлению Екатеринбург — Прага четыре раза в неделе: по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям. Увеличение количества еженедельных рейсов позволит сделать обслуживание пассажиров более удобным и комфортным. Путешественники смогут провести полноценный отпуск или выходные в Праге благодаря новым изменениям.

Стоит отметить, что направление Екатеринбург — Прага является очень востребованным. Чехия расположена центре Европы, и это позволяет путешественникам отправится в ряд других стран, которые входят в шенгенскую зону, сообщают региональные СМИ.