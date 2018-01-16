Екатеринбургский аэропорт установил новый рекорд по перевозке пассажиров

Екатеринбург, 16 января. Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» обслужил более пяти миллионов пассажиров в прошлом году. Это рекордный показатель для аэропорта.

Аэропорт «Кольцово» принял 5,4 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта. Данный показатель на 26 процентов больше, чем показатель 2016 года. В минувшем году 1,9 миллиона человек воспользовались рейсами за границу. Самыми популярными направлениями оказались Анталья, Дубай, Прага, Краби, Санья, Таль-Авив, Тбилиси, Астана, Нячанг, Париж и Подгорица.

Популярными направления внутри страны стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Отмечается, что екатеринбургский аэропорт выполнил рейсы 67 авиакомпаний по 111 направлениям.