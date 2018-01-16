Екатеринбург, 16 января. Нового министра экономики Свердловской области назначат на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции.

Решение о назначении нового министра экономики Свердловской области уже принято, сообщают новостные региональные источники. На данный момент подготавливаются все необходимые документы.

«Сейчас заканчиваются формальные процедуры. На следующей неделе будет подготовлен соответствующий указ о назначении министра», — сообщает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что в октябре прошлого года был объявлен конкурс на должности министра экономики и министра инвестиций Свердловской области. Отметим, что лидерами рейтинга на пост министра экономики являлись заместитель директора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семен Власов и генеральный директор МУП «Водоконал» Александр Ковальчик.