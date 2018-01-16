Нового министра экономики Свердловской области назначат на следующей неделе
Екатеринбург, 16 января. Нового министра экономики Свердловской области назначат на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции.
Решение о назначении нового министра экономики Свердловской области уже принято, сообщают новостные региональные источники. На данный момент подготавливаются все необходимые документы.
«Сейчас заканчиваются формальные процедуры. На следующей неделе будет подготовлен соответствующий указ о назначении министра», — сообщает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, что в октябре прошлого года был объявлен конкурс на должности министра экономики и министра инвестиций Свердловской области. Отметим, что лидерами рейтинга на пост министра экономики являлись заместитель директора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семен Власов и генеральный директор МУП «Водоконал» Александр Ковальчик.