Две школы отремонтируют в Екатеринбурге в 2018 году

Екатеринбург, 16 января. Две школы Екатеринбурга отремонтируют в текущем году. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по вопросам организации управления Вадим Дударенко в эфире телепрограммы «Открытая студия. Екатеринбург».

Капитальный ремонт ожидается в двух учебных заведениях Екатеринбурга: школах №134 на Комсомольской, 63 и №81 на Избирателей, 68. В школе №134 планируют открыть 400 мест. Отмечается, что данное учебное заведение предназначено для начальных классов. Школа №81 на данный момент не функционирует, однако после ремонта в ней появятся дополнительные 25 мест.

Стоит отметить, что два детских сада в Чкаловском районе города планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году. Учреждения расположены на улице Палисадной, 14 и в ЖК «Каменный ручей».