Более 100 ветеранов и инвалидов на Урале получат квартиры и денежные выплаты в 2018 году

Екатеринбург, 16 января. В текущем году 128 ветеранов боевых действий и инвалидов, которые живут на территории Свердловской области, смогут улучшить свои жилищные условия. Будут предоставлены квартиры по договору социального найма и денежные выплаты для решения жилищных проблем, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Ветеранам и инвалидам будут предоставлены по договору социального найма 20 квартир в Екатеринбурге в доме на улице Круговой и две квартиры в поселке Малышева. Остальные получать денежные выплаты на решение своих жилищных проблем.

«Для улучшения жилищных условий ветеранов боевых действий Свердловская область в 2018 году получит 65,5 миллиона рублей. Это позволит 83 уральцам получить единовременную денежную выплату для решения своих жилищных вопросов. 18,8 миллиона рублей в текущем году федеральный центр направит на улучшение жилищных условий инвалидов», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Стоит отметить, что в прошлом году 111 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, у которых есть дети-инвалиды, получили единовременную денежную выплату.