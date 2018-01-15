138 километров дорог отремонтируют в Свердловской области

Екатеринбург, 15 января. Несколько автомобильных трасс в Екатеринбурге отремонтируют в рамках проекта президента РФ Владимира Путина «Безопасные и качественные дороги».

Автомобильные дороги направления Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (обратное направление), Екатеринбург – Реж — Алапаевск, Белоярский — Асбест, Богданович — Сухой Лог отремонтируют в 2018 году. Также в областной столице отремонтируют улицы Техническая, Белинского, Шефская, Блюхера, 8 марта. В департаменте информационной политики отмечают:

«В результате выполнения работ в 2018 году 63% дорог Екатеринбургской агломерации будут приведены в нормативное состояние».

На реализацию проекта направят 1,264 млрд рублей, в свою очередь, из федерального бюджета будет выделено 800 млн рублей.