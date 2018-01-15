Патриарх Кирилл посетит Средний Урал летом

Екатеринбург, 15 января. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Екатеринбург летом 2018 года в рамках проводимого Свердловской областью традиционного цикла мероприятий «Царские дни».

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сообщил о приезде Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в эфире местного телеканала, отмечает «ФедералПресс». Поездка Патриарха запланирована на июль этого года, он посетит Екатеринбург, Верхотурье и Алапаевск.

Поездка состоится в рамках ежегодного торжественного цикла мероприятий православной культуры Среднего Урала «Царские дни», организованного в честь памяти последнего российского императора Николая II. Митрополит Кирилл отметил: