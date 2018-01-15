В Екатеринбурге задержан подозреваемый в серии изнасилований в 1992-2014 годах

Екатеринбург, 15 января. По версии следствия подозреваемый совершил серию грабежей, разбоев и изнасилований в период с 1992 по 2014 год.

По данным Следственного комитета подозреваемый был задержан 11 января текущего года в городе Полевском Свердловской области. Ведомство обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд рассмотрел предоставленные следователем материалы и удовлетворил данное ходатайство. Следственный комитет, приняв во внимание установленные обстоятельства по совершению тяжких и особо тяжких преступлений, намерен предъявить задержанному обвинение, по которому подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчина 1970 года рождения ранее был судим за убийство, совершение ряда изнасилований и разбойных нападений. На свободу подозреваемый вышел в 2009 году, официально не работает и не имеет постоянного места жительства. Сейчас в отношении мужчины расследуются дела о разбое, грабеже и изнасилованиях, в том числе несовершеннолетней. Большую часть преступлений задержанный совершал около автомобильных мостов и транспортных развязок, пишет URA.ru.