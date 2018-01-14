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Общество
Остановки с новым дизайном установят в Екатеринбурге
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    Остановки с новым дизайном установят в Екатеринбурге

    15:36  14 Января 2018  /обновлено: 15:36  14 Января 2018
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    Остановки с новым дизайном установят в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 14 января. Единую концепцию внешнего вида остановок общественного транспорта определили в Екатеринбурге.

    По информации региональных информационных источников, департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по результатам открытого конкурса выбрали единую концепцию, в рамках которой будет разработан дизайн внешнего вида остановок общественного транспорта.

    В настоящее время  реконструкции и реставрации остановок происходят в рамках разработанной концепции, главным и неотъемлемым компонентом которой будет логотип города. Новый дизайн остановочного комплекса местные жители смогут в скором времени увидеть на перекрестке улиц Заводской и Крауля.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #остановки #екатеринбург
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