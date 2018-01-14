Остановки с новым дизайном установят в Екатеринбурге

Екатеринбург, 14 января. Единую концепцию внешнего вида остановок общественного транспорта определили в Екатеринбурге.

По информации региональных информационных источников, департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по результатам открытого конкурса выбрали единую концепцию, в рамках которой будет разработан дизайн внешнего вида остановок общественного транспорта.

В настоящее время реконструкции и реставрации остановок происходят в рамках разработанной концепции, главным и неотъемлемым компонентом которой будет логотип города. Новый дизайн остановочного комплекса местные жители смогут в скором времени увидеть на перекрестке улиц Заводской и Крауля.