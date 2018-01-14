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Улица Индустрии в Екатеринбурге ушла под воду из-за коммунальной аварии
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    Улица Индустрии в Екатеринбурге ушла под воду из-за коммунальной аварии

    13:30  14 Января 2018  /обновлено: 13:30  14 Января 2018
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    Улица Индустрии в Екатеринбурге ушла под воду из-за коммунальной аварии

    Екатеринбург, 14 января. Прорыв водопровода произошел сегодня в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, участок улицы на месте аварии ушел под воду.

    По данным региональных информационных источник со ссылкой на сообщения пользователей социальных сетей, улицы Индустрии возле школы № 128 оказался под водой из-за прорыва на улице Новаторов. Вода постепенно замерзает.

    Как сообщают городском «Водоканале», причиной аварии стал прорыв водопровода, который произошел во время проведения строительных работ. В настоящий момент последствия аварии ликвидируются. Сообщается, что подачу воды жителям рядом расположенных домов не отключали.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #авария #прорыв
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