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Всероссийский театральный форум пройдет в Екатеринбурге
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    Всероссийский театральный форум пройдет в Екатеринбурге

    17:53  13 Января 2018  /обновлено: 17:53  13 Января 2018
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    Всероссийский театральный форум пройдет в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 13 января. Первый открытый всероссийский форум театральных школ и театральных отделений детских школы искусств «Территория творчества» пройдет в Екатеринбурге с 19 по 20 января этого года.

    Участников форума ожидают мастер-классы по театральному искусству, научно-практическая конференция «Театральная педагогика: условия реализации, проблемы, стратегия развития». Отмечается, что планируют создать Союз театральных школ, сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации Екатеринбурга.

    Организаторами форума выступают управление культуры администрации Екатеринбурга и министерство культуры Свердловской области. Как стало известно, форум планируют посетить деятели искусства из 26 регионов России.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #театральное искусство
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