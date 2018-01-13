Всероссийский театральный форум пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбург, 13 января. Первый открытый всероссийский форум театральных школ и театральных отделений детских школы искусств «Территория творчества» пройдет в Екатеринбурге с 19 по 20 января этого года.

Участников форума ожидают мастер-классы по театральному искусству, научно-практическая конференция «Театральная педагогика: условия реализации, проблемы, стратегия развития». Отмечается, что планируют создать Союз театральных школ, сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации Екатеринбурга.

Организаторами форума выступают управление культуры администрации Екатеринбурга и министерство культуры Свердловской области. Как стало известно, форум планируют посетить деятели искусства из 26 регионов России.