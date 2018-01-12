Началась подготовка к празднованию 295-летия Екатеринбурга

Екатеринбург,12 января. Подготовка к празднованию 295-летия Екатеринбурга уже началась. В этом году праздник пройдет 18 августа.

Было принято решение, что мероприятие по празднованию 295-летия Екатеринбурга пройдет в формате мультижанрового фестиваля. Планируется разделить центр города на несколько тематических зон, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. В городе пройдут театральные карнавалы и перфомансы, широкомасштабная дискотека, танцевальные флешмобы.

В день рождения города пройдет фестиваль фейерверков. По предварительным данным, фейерверк планируют запустить в 23.00, и он будет идти в течение получаса. Отмечается, что мероприятия пройдут не только в центре города, но в отдаленных районах города.