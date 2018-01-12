Министр международных и внешнеэкономических связей назначен в Свердловской области

Екатеринбург, 12 января. Министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области стал Василий Козлов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового министра международных и внешнеэкономических связей региона Василия Козлова в пятницу, 12 января. Новый министр приступит к исполнению своих обязанностей в понедельник, 15 января, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

«Они [установки]связаны с большими мероприятиями — это проведение матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге и работа на победу города и Свердловской области в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Кроме того, все международные и внешнеэкономические проекты, начатые ранее, будут продолжены», — сообщает Василий Козлов.

Отметим, что с 2019 года Василий Козлов занимает должность проректора по общим вопросам Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.