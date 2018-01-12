Новую телевизионную башню построят в Екатеринбурге

Екатеринбург, 12 января. Главгосэкспертиза России рассмотрела доработанный проект строительства радителевизионной передающей станции Екатеринбурга. Ведомство одобрило проект.

Материалы по проекту, которые были предоставлены в Главгосэкспертизу России, соответствуют требованиям, сообщает пресс-служба ведомства:

«Проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки».

Как сообщает «ФедералПресс», высота новой телебашни составит 236 метров, и станция будет расположена на территории недействующего радиоузла по адресу: Космонавтов, 99. Кроме этого будут построены здание контрольно-пропускного пункта, подземная парковка, офисные помещения. Строительство новой телебашни, по предварительным данным, составит 33 месяца.