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Россия
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Новую телевизионную башню построят в Екатеринбурге
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    Новую телевизионную башню построят в Екатеринбурге

    10:02  12 Января 2018  /обновлено: 10:03  12 Января 2018
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    Новую телевизионную башню построят в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 12 января. Главгосэкспертиза России рассмотрела доработанный проект строительства радителевизионной передающей станции Екатеринбурга. Ведомство одобрило проект.

    Материалы по проекту, которые были предоставлены в Главгосэкспертизу России, соответствуют требованиям, сообщает пресс-служба ведомства:

    «Проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки».

    Как сообщает «ФедералПресс», высота новой телебашни составит 236 метров, и станция будет расположена на территории недействующего радиоузла по адресу: Космонавтов, 99. Кроме этого будут построены здание контрольно-пропускного пункта, подземная парковка, офисные помещения. Строительство новой телебашни, по предварительным данным, составит 33 месяца.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #телебашня
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