Стало известно, когда пройдет тестовый матч на стадионе «Екатеринбург-Арена»

Екатеринбург, 11 января. Первый футбольный матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» запланирован на апрель, на арене встретятся местная команда «Урал» и казанский «Рубин».

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, тестовая игра на новой арене, построенной для Чемпионата мира по футболу в 2018 году, запланирована на 1 апреля. На арене сыграют местная команда «Урал» и казанский «Рубин» в рамках 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Также тесовые соревнования запланированы на 15 апреля и 6 мая: встретятся «Урал» и московский «Спартак» в 26-ом туре РФПЛ, и пройдет игра между «Уралом» и пермским «Амкаром» в рамках 29-ого тура.