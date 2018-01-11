Интернациональный забег в поддержку «Экспо-2025» пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбург, 11 января. Международный лыжный забег для иностранцев, проживающих на Среднем Урале, организуют в рамках «Лыжни России» в Екатеринбурге.

Жители Среднего Урала смогут принят участие в международном забеге, который организован поддержку заявки на право проведения выставки «Экспо-2025». Директор гонки «Лыжня России-2018» по Свердловской области Дмитрий Чукреев отмечает:

«В рамках проведения «Лыжни России-2018», посвященной поддержке заявки Екатеринбурга на право проведения выставки «Экспо-2025», мы планируем организовать интернациональный забег с привлечением участников из наибольшего количества стран, которые живут в Екатеринбурге».

Лыжный забег должен привлечь внимание к зимним видам спорта. Чукреев отмечает, что также будет организован мастер-класс для людей, которые не умеют кататься на лыжах. Занятия будут проводить профессиональные инструкторы и спортсмены.

«Лыжня России-2018» состоится 10 февраля, одна из трасс имеет протяженность в 2025 метров. Таким образом организаторы и местные жители выразят поддержку заявке городу на проведение выставки «Экспо-2025».